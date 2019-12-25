Скончавшийся в больнице шестимесячный петербуржец болел коклюшем

Его родители оказались ярыми противниками прививок и медикаментов.

Младенец, скончавшийся в больнице Петербурга, болел коклюшем. Такая информация появилась у издания 78.ru после сообщения следственного комитета о начатой по факту смерти ребенка проверке.

Как выяснилось, родители мальчика придерживались сыроедческого образа жизни и отказывались от прививок, лекарств и роддомов – ребенок родился дома, как и его старший брат. В своем Instagram, удаленном на данный момент, мать рассказывала о семейной поездке на Бали. Именно после этого путешествия младший ребенок начал кашлять, и спустя время родители вызвали скорую, врачи которой, со слов матери, навели панику прогнозами о возможном бронхите и пневмонии.

В больнице, утверждала женщина, медики поставили ее сыну неправильный диагноз. Кроме того, мальчику якобы стало хуже из-за ингаляций и гормональных препаратов. Спустя время ребенку стало совсем плохо, и его перевели на искусственную вентиляцию легких с диагнозом "коклюш". По словам матери, ее сын 10 дней провел на ИВЛ, ему диагностировали отек мозга и внутренних органов, и в итоге мальчик умер, несмотря на усилия врачей.

Женщина вместе с поддерживающими ее подписчиками обвинила во всем больницу, названную "самым грязным местом".

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