СК разбирается в причинах смерти 6-месячного ребенка в больнице Петербурга

Следственный комитет России по Петербургу проводит доследственную проверку по факту гибели 6-месячного ребенка в одной из городских больниц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В настоящий момент следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установить точную причину смерти ребенка.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее мы писали, что СК предъявил обвинение убившей бабушку в Петербурге школьнице.
Фото: pixabay.com
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