СК разбирается в причинах смерти 6-месячного ребенка в больнице Петербурга

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственный комитет России по Петербургу проводит доследственную проверку по факту гибели 6-месячного ребенка в одной из городских больниц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В настоящий момент следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установить точную причину смерти ребенка.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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