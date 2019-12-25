СК предъявил обвинение убившей бабушку в Петербурге школьнице

Погибшая получила не менее трех ударов ножом в живот.

Следственный комитет России по Петербургу предъявил обвинение 15-летней школьнице, которую подозревают в убийстве собственной бабушки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в среду, 14 октября, в квартире дома №6 на Ланском шоссе. По версии следствия, между бабушкой и внучкой возник конфликт, в ходе которого девочка взяла нож и нанесла не менее трех ударов своей бабушке в живот. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Тело 78-летней женщины обнаружил ее 80-летний муж. Из квартиры, где проживала погибшая, пропали 20 тысяч рублей и документы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Фото: социальные сети