Пытавшийся затащить девочку в подвал педофил попал на фото

Мужчина напал на подростка на автобусной остановке.

Накануне в полицию Петербурга обратился 54-летний мужчина, который заявил, что его 14-летняя дочь едва не стала жертвой педофила. Фото злоумышленника появилось в распоряжении "Невских Новостей".

Маньяк напал на девочку на автобусной остановке на улице Большой Зелениной. Мужчина попытался затащить подростка в подвал, склоняя к сексуальным действиям. Девочка начала кричать, чем напугала нападавшего. В результате педофил сбежал.

Сотрудники полиции смогли вычислить подозреваемого. Его задержали в квартире на Литейном проспекте. Выяснилось, что мужчина родом из Крыма. Он был фигурантом дела об убийстве, однако его оправдали и поместили в психбольницу. В отношении злоумышленника возбудили новое уголовное дело.

Ранее мы писали, что мужчина под кайфом избил женщину на петербургской АЗС.

Фото: "Невские Новости"