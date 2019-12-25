На Большой Зелениной 60-летний крымчанин пытался совратить школьницу

Он не довел свои действия до конца и скрылся.

Накануне в полицию обратился отец несовершеннолетней с заявлением о том, что ее пытался принудить к действиям сексуального характера неизвестный человек. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 15 октября обратился 54-летний мужчина. Он сообщил, что 15 октября около 15:00 у дома 8 по ул. Большая Зеленина неизвестный преступник пытался принудить к действиям сексуального характера его 14-летнюю дочь. Он не довел свои действия до конца и скрылся с места происшествия.

В этот же день в 20:30 в квартире дома 52 по Литейному проспекту по подозрению в совершенном преступлении задержан 60-летний житель Крыма (г.Судак). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербуржец совратил школьницу в конюшне в Парголово.

Фото: Piter.TV