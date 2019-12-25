Мужчина под кайфом избил женщину на петербургской АЗС

Потерпевшую увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В четверг, 15 октября, в дежурную часть полиции Петербурга обратилась девушка и заявила, что рядом с перекрестком улицы Харченко и Полюстровского проспекта, возле АЗС мужчина избивает женщину. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

На месте преступления задержали 26-летнего петербуржца, который находился в состоянии наркотического опьянения. Потерпевшей оказалась гражданка Молдавии. Ее в тяжелом состоянии доставили в НИИ Скорой помощи. У нее диагностировали острое пероральное отравление психо-активным веществом, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму груди и живота.

В ходе проверки стражи порядка выяснили, что задержанный был неоднократно судим. Видеонаблюдение на месте преступления отсутствует.

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