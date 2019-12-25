Российским космонавтам на МКС не хватает своего огорода

Об этом сообщил Сергей Рыжиков.

Российским космонавтам на Международной космической станции не хватает своего "огородика". Об этом сообщил Сергей Рыжиков во время "Космического урока", который на YouTube-канале транслировали представители "Роскосмос ТВ". По словам эксперта, на орбитальной станции космонавты хотели бы выращивать растения и продукты питания.

Мы бы не отказались вырастить не только клумбу, но и огородик небольшой. К счастью, наши американские партнеры этим занимаются, у них есть установка Veggie для выращивания растений, и в настоящее время они выращивают редис Сергей Рыжиков, космонавт

Напомним, что в декабре 2016 года грузовой корабль "Прогресс МС-04" не смог доставить на МКС российскую оранжерею "Лада-2" из-за аварийного запуска. В мае 2020 года эксперты заявили, что прорабатывают новый облик российской оранжереи, которая будет размещена в российском сегменте на МКС.

Экипаж МКС доложил, что утечка воздуха со станции продолжается.

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