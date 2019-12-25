Россиянин Сергей Рыжиков стал командиром МКС

Россиянин стал командиром Международной космической станции. Трансляция торжественной церемонии велась специалистами NASA. Известно, что должность получил космонавт Сергей Рыжиков. Он принял эстафету от американского астронавта Кристофера Кэссиди. В модуле Destiny он передал Рыжикову символический ключ от МКС. На мероприятии присутствовали шестеро членов объединенного экипажа.
Напомним, что Кристофер Кэссиди 22 октября вернется с МКС на Землю вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишиными и Иваном Вагнером. Они отправятся домой при помощи космического корабля "Союз МС-16". Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчковы и Кэтлин Рубинс останутся на МКС до апреля 2021 года.
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Фото: Pixabay.com
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