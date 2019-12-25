Космонавты рассказали, какие сны снятся на борту МКС

Экипаж "Союза" объяснил, как спят космонавты на орбите.

Космонавты рассказали, какие сны снятся на борту Международной космической станции. Командир экипажа отметил журналистам, что на МКС люди спят крепко, "причмокивают и видят добрые сны". Специалист ответил на вопросы в рамках пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня".

Зафиксированы, никуда не улетают...Если зафиксировались плохо, то можно немножко из спального мешка выпорхнуть, но это случается редко, поэтому сон спокойный, ровный, с хорошими мечтаниями во сне Сергей Рыжиков, космонавт

Еще одни участник космической миссии Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что космонавту необходимо обладать крепким здоровьем, чтобы пройти отбор. Он добавил, что для того, чтобы попасть на орбиту не обязательно быть мастерами спорта или тяжелоатлетами.

Новый экипаж доставит на МКС оборудование для поиска места утечки воздуха.