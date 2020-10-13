Новый экипаж доставит на МКС оборудование для поиска места утечки воздуха

"Союз" доставит технику для ликвидации утечки воздуха на модуле "Звезда".

Новый экипаж доставит на Международную космическую станцию оборудование для поиска места утечки воздуха. Об этом во время предстартовой пресс-конференции сообщил космонавт Сергей Рыжиков в пресс-центре МИА "Россия Сегодня". Эксперт уточнил, что экипаж космического корабля "Союз МС-17" возьмет с собой оборудование для поиска места утечки воздуха в российском модуле "Звезда", а также технику, которая может понадобиться для ее ликвидации.

Мы с собой возьмем дополнительное оборудование, которое позволит более точно, более детально определить место этой повышенной утечки... И также мы с собой возьмем дополнительный герметический материал, уже модернизированный, который позволит это место утечки устранить Сергей Рыжиков, командир экипажа

Напомним, что утечка зафиксирована на МКС в сентябре 2019 года. В августе-сентября ее скорость увеличилась в пять раз ( до 1,4 кг воздуха ежесуточно). Дважды экипажу приходилось закрывать люки, чтобы проверить их герметичность. Установлено, что место протечки находится в промежуточной камере.

Новый пуск Crew Dragon с астронавтами назначен на 31 октября.

Видео: FB / Пресс-центр "Россия сегодня"