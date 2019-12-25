Космонавты МКС починили российскую систему получения кислорода

"Электрон-ВМ" работает в нормальном режиме.

Космонавты на Международной космической станции починили российскую систему получения кислорода. Об этом российские специалисты заявили в ходе переговоров экипажа МКС с Землей, которые транслировали в NASA. На данный момент возобновлено функционирование системы получения кислорода "Электрон-ВМ" в российском модуле "Звезда". В нее установлена емкость с очищенной водой.

"Электрон" в рабочем режиме Сергей Рыжиков, российский космонавт

Ранее Анатолий Иванишин сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами об отказе системы. Проблема была связана со стыковкой кабелей Иваном Вагнеров в другой части российского модуля. Ранее "Электрон-ВМ" вышел из строя 14 октября. Ее починили спустя три дня. На МКС также работает американская система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.

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