Они определили место протечки при помощи чайного пакетика.

Место утечки воздуха на МКС вновь предложили заклеить скотчем. Это следует из расшифровки переговоров космонавтов с НАСА.

Отмечается, что астронавты, возможно, нашли точное место утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Теперь они просят заклеить его скотчем.

Мы думаем, что фактически определили возможное место утечки. Анатолий Иванишин, российский космонавт

По его словам, они определили место протечки при помощи чайного пакетика — они закрыли люк в "протекающем" отсеке. После этого пакетик полетел в сторону предполагаемого места утечки. Специалисты подмосковного центра управления полётами заявил, что когда появится время, дырку можно заклеить скотчем.

Ранее ракета со сверхбыстрым пилотируемым кораблем "Союз" стартовала с Байконура.

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