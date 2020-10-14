Ракета со сверхбыстрым пилотируемым кораблем "Союз" стартовала с Байконура

Экипаж проведет на орбите 177 суток.

Российская ракета-носитель "Союз-2.1а" со сверхбыстрым двигателем и пилотируемым кораблем "Союз МС-17" стартовала с Байконура. Предполагается, что сближение с МКС займёт около трёх часов и семи минут. Оно впервые произойдёт по двухвитковой схеме.

Ракета стартовала с космодрома в 08:45. К МКС отправились космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Их корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и движется к МКС в автономном режиме. Состыковка с международной космической станцией запланирована на 11:52.

Экипаж проведет на орбите 177 суток. За это время они должны провести 55 научных исследований и экспериментов, четыре из которых будут новыми.

Ранее космонавты рассказали, какие сны снятся на борту МКС.

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ