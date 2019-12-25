Экипаж МКС доложил, что утечка воздуха со станции продолжается

Термостойкий скотч не смог решить проблему.

Экипаж Международной космической станции доложил, что утечка воздуха со станции продолжается. Об этом стало известно благодаря переговоров космонавтов, которые транслирует NASA. Ранее экипаж заклеил трещину в модуле "Звезда" термостойким скотчем. Выяснилось, что эта мера не решила проблему.

В ночь на 24 октября люк в промежуточную камеру российского модуля "Звезда" был закрыт ради контроля за давлением. За 13 часов давление в отсеке упало с 732 до 685 мм рт.ст. Сергей Рыжиков отметил, что скорость утечки составляет около 4 мм в час.

Напомним, что впервые утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре ее скорость возросла практически в пять раз. Экипажу пришлось дважды закрывать люки для проверки их герметичности.

Новый экипаж доставит на МКС оборудование для поиска места утечки воздуха.

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