Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле

Сергей Рыжиков предложил осмотреть трещину с внешней стороны станции.

Экипаж Международной космической станции назвал возможную причину появления трещины в российском модуле "Звезда". Об этом заявил космонавт Сергей Рыжиков во время переговоров с Землей, транслируемых NASA. Эксперт на станции уточнил, что по его мнению, проблема с утечкой воздуха возникла из-за удара с внешней стороны МКС.

Такое ощущение, предположение... удар с внешней стороны Сергей Рыжиков, российский космонавт

Космонавт обратил внимание специалиста подмосковного центра управления полетами на то, что снимки трещины показывают изменение цвета. Экипаж предложил Земле осмотреть объект с внешней стороны во время выхода в открытый космос. Однако сделать это будет трудно, так как космонавтам придется снимать экранно-вакуумную теплоизоляцию.

Космонавт рассказал о месте утечки воздуха на МКС.

Фото: Pixabay.com