Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле

Экипаж Международной космической станции назвал возможную причину появления трещины в российском модуле "Звезда". Об этом заявил космонавт Сергей Рыжиков во время переговоров с Землей, транслируемых NASA. Эксперт на станции уточнил, что по его мнению, проблема с утечкой воздуха возникла из-за удара с внешней стороны МКС.
Такое ощущение, предположение... удар с внешней стороны
Сергей Рыжиков, российский космонавт
Космонавт обратил внимание специалиста подмосковного центра управления полетами на то, что снимки трещины показывают изменение цвета. Экипаж предложил Земле осмотреть объект с внешней стороны во время выхода в открытый космос. Однако сделать это будет трудно, так как космонавтам придется снимать экранно-вакуумную теплоизоляцию.
Космонавт рассказал о месте утечки воздуха на МКС.
Фото: Pixabay.com
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