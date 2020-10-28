Космонавт рассказал о месте утечки воздуха на МКС

Анатолий Иванишин рассказал о процессе поиска негерметичного места.

Российский космонавт рассказал о месте утечки воздуха на Международной космической станции. Об этом во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" сообщил Анатолий Иванишин. По его словам, царапину, через которую проходит воздух, нашел его коллега Иван Вагнер. В поиски негерметичного места ему помогли чаинки

Мы попробовали это вечером перед закрытием люка, потом люк открыли, и только вечером мой коллега Иван обнаружил, что большое количество чаинок сгруппировалось в определенном месте...то было видно в течение нескольких секунд Анатолий Иванишин, российский космонавт

Чаинки разлетались, когда космонавт шевелил их. Однако те, которые находились на месте утечки воздуха, притягивались обратно, остальные - улетали на полсантиметра. Далее этот эксперимент был повторен на видео при помощи макросъемки. Таким образом было установлено, что негерметичное место напоминает криволинейную царапину с длиной в 2-3 сантиметра.

Космонавт Вагнер отметил юбилей на МКС тортиком.

Видео: FB / Пресс-центр "Россия сегодня"