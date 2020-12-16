Опубликовано видео с выходом российских космонавтов в открытый космос

Выход в открытый космос состоялся 18 ноября.

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков 16 декабря выложил на своей странице в "ВКонтакте" видео с выхода в открытый космос, который состоялся 18 ноября текущего года.

Сергей Кудь-Сверчков и его коллега Сергей Рыжиков провели в открытом космосе 6 часов и 47 минут. Оба космонавта были в скафандрах "Орлан-МКС". За эти почти 7 часов была проверена герметичность модуля "Поиск", произведена замена старого планшета в рамках эксперимента "Импакт", также были переключены антенны системы связи в скафандрах "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск".

Ранее во Флориде стартовала ракета со спутником для космической разведки США.

Видео: VK / Космонавт Сергей Кудь-Сверчков