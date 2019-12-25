United Launch Alliance запустил в космос

Во Флориде стартовала ракета со спутником для космической разведки США. Компания-оператор United Launch Alliance вела прямую трансляцию с места запуска тяжелой ракеты-носителя. Речь идет о старте с космодрома на мысе Канаверал Delta IV Heavy. Запуск состоялся в 20:09 вечера 10 декабря по местному времени (Восточного побережья США). Для Москвы старт состоялся в 04:09 утра 11 декабря.

Напомним, что американская ракета должна вывести на орбиту Земли космический аппарат для Национального управления военно-космической разведки США. Миссии отправляемого спутника засекречены. Известно, что аппарат носит название NROL-44.

Cargo Dragon успешно состыковался с МКС.