Запуск ракеты-носителя Delta IV с разведспутником США вновь отложили

Причины автоматической отмены запуска за семь секунд до отправки в космос неизвестны.

Запуск американской тяжелой ракеты-носителя Delta IV с разведывательным спутником NROL-44 вновь отложили. Об этом заявили представители компании United Launch Alliance в собственном Twitter-аккаунте. Представителям оператора пришлось отменить запуск за семь секунд до старта

Система безопасности сработала в штатном режиме, чтобы остановить обратный отсчет в случае возникновения проблемы заявление ULA

Напомним, что миссия должна была стартовать с мыса Канаверал в штате Флорида. Запуск с космодрома планировалось осуществить в 23:54 по времени Восточного побережья США (06:54 по московскому времени). Старт отменился в автоматическом режиме. На данный момент причина неизвестна. Ранее компания уже переносила запуск ракеты. Он должен был состояться в июне 2020 года, но откладывался из-за неполадок. Вечером 29 сентября старт отменили из-за плохих погодных условий.

Напомним, что деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена.

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Видео: Youtube/United Launch Alliance