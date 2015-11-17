США отложили запуск тяжелой ракеты Delta IV с военным спутником

Компания United Launch Allaince повторит попытку через сутки.

Отложен запуск тяжелой ракеты Delta IV Heavy с военным разведывательным спутником для вооруженных сил США. Об этом заявили представители компании United Launch Allaince. СТарт ракеты-носителя должен был состояться в 02:12 по времени Восточного побережья 27 августа (09:12 по московскому времени) с мыса Канаверал в штате Флорида.

Руководитель запуска... объявил, что не будет продолжать отсчет времени до запуска Delta IV с NROL-44 сообщение United Launch Allaince

Следующую попытку запуска United Launch Allaince предпримет спустя 24 часа. Ракета должна отправиться на орбиту Земли аппарат для Национального управления военно-космической разведки США. Миссия NROL-44 носит секретный характер. Традиционно трансляция таких запусков прекращается после старта носителя.

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Видео: Youtube/Raw Space