Спутник был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту военный спутник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ракета стартовала утром 23 мая с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Спутник был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Ранее мы сообщали, что ракета-носитель "Союз 2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-27" стартовала с Байконура.

Видео: Минобороны России