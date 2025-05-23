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Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту военный спутник

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Спутник был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту военный спутник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ракета стартовала утром 23 мая с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Спутник был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Ранее мы сообщали, что ракета-носитель "Союз 2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-27" стартовала с Байконура.

Видео: Минобороны России

Теги: военный спутник, минобороны россии, ракета, союз-21б
Категории: Лента новостей, Новости России,

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