В Нью-Йорке вынужденно сел самолет после столкновения с птицей

Птица повредила нос пассажирского лайнера.

Самолет вынужденно сел в аэропорту Нью-Йорка после столкновения с птицей. Об этом сообщил американский телеканал ABC7 со ссылкой на заявление авиакомпании Delta Airlines.

на данный момент известно, что пассажирский лайнер направлялся из Уэст-Палм-Бич в штате Калифорния в аэропорт "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке. На борту самолета A319 находились 43 пассажира. Экипажу пришлось посадить воздушное судно на территории аэропорта имени Джона Кеннеди, так как в самолет врезалась птица. Это инцидент привел к повреждению носа лайнера.

Рейс приземлился благополучно и без происшествий заявление телеканала ABC7

Сотрудники Федерального управление гражданской авиации США заявили, что в настоящее время занимаются расследованием данной ситуации.

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