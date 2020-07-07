В кабине пилота отказала электроника.

Стало известно об экстренной ситуации с пассажирским самолетом в Крыму. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники. Журналисты рассказали, что лайнеру Boeing 747 пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту Симферополя.

На данный момент известно, что рейс следовал по маршруту из Екатеринбурга. На его борту находилось около 200 человек. По предварительным сведениям, у самолета отказала электроника в кабине пилота. Экипажу пришлось производить посадку в ручном режиме.

У пилотов в кабине погасли табло, посадка производилась в ручном режиме источник "Интерфакса"

В настоящее время уточняются данные о возможных пострадавших.

Пострадавшего в ЧП с вертолетом в Ростовской области госпитализировали.

Видео: YouTube / Cargospotter