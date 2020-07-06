Выживший член экипажа получил перелом и ушибы.

Пострадавшего в ЧП с вертолетом в Ростовской области госпитализировали. Об этом рассказали "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя регионального управления МЧС. Эксперт пояснил, что в результате жесткой посадки Ми-2 пришлось доставить в больницу мужчину. Медики рассказали, что пострадавший получил перелом и ушибы.

Напомним, что частный вертолет совершил жесткую посадку во время проведения обработки рисовых полей в поселке Кирсалово утром 6 июля. По предварительной информации у вертолета отказал двигатель. на борту находились два члена экипажа. Один из них погиб.

В США два небольших самолета столкнулись над озером.

Видео: Youtube/Шахты.ру - городской портал г. Шахты