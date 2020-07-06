На данный момент известно об одном погибшем.

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Ростовом. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель регионального главка МЧС. По данным спасателей, в результате инцидента один человек на борту воздушного судна погиб.

В МЧС добавили, что жесткая посадка произошла на территории поселка Кирсалово. Экипаж вертолета занимался обработкой рисовых полей. По предварительной информации у Ми-2 отказал двигатель.

В настоящее время на место направлены группа экстренной помощи. К аварийно-спасательным работам привлечено 17 человек личного состава и 5 единиц техники. От МЧС на месте работают 12 человек и 3 единицы спецтехники.





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