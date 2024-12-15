Тренером футбольного клуба «Ростов» назначен Джонатан Альба.

Футбольный клуб "Ростов" объявил об отставкес должности главного тренера Валерия Карпина. Соответствующее заявление опубликовано официально пресс-службой команды. Известно, что данное решение принято в связи с необходимостью Карпина сосредоточиться на работе с национальной сборной. Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц указал, что интересы российской футольной сборной имеют приоритет над интересами отдельных клубов. Он также выразил благодарность правительству региона за поддержку в принятии этой непростой отставки.

Мне сложно переоценить огромный вклад, который Валерий Георгиевич внес в развитие ростовского футбола и "Ростова" в частности за семь лет работы в нашем клубе. Я желаю Валерию Георгиевичу удачи и надеюсь увидеть успехи сборной в официальных матчах как можно скорее. Арташес Арутюнянц, президент клуба

Арутюнянц высоко оценил вклад Валерия Карпина в развитие ростовского футбола за семь лет его работы. По его словам, за время работы Карпина на посту заметен значительный прогресс. Президент "Ростова" пожелал Валерию Карпину дальнейших успехов в карьере.

Президент World Athletics поддержал возвращение россиян в случае подписания мирного договора.

Фото: Вконтакте / ФК "Ростов"