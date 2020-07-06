Предположительно, в результате трагедии погибло восемь человек.

В США два небольших самолета столкнулись над озером Кер-д"Ален в штате Айдахо. Об этом сообщил офис местной полиции. Шериф округа Кутенай пояснил, что на борту могли находиться восемь человек. После трагедии воздушные суда упали в воду. На данный момент их удалось обнаружить при помощи гидролокатора на глубине более 38 метров.

На борту обоих самолетов было восемь пассажиров и членов экипажа, но эта информация еще проверяется. Есть основания считать, что выживших нет офис полиции

На данный момент спасателям удалось найти тела двух жертв. Их извлекли из воды. Полиция не уточнила, самолеты каких моделей потерпели крушение. На месте трагедии работают спасательные отряды и береговая охрана. Расследованием займется американский Национальный совет безопасности на транспорте.

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Видео: Youtube/KREM 2 News