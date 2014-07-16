Массовый мор рыбы произошел в Аннинском озере под Петербурго

Мертвых особей прибило к берегам водоема в Ломоносовском районе. Экологическая милиция и прокуратура уже начали проверку территории.

Кадры массовой гибели рыбы в Аннинском озере Ломоносовского района Ленинградской области появились 8 июля. Мертвых особей прибило к берегам водоема, пишет "Фонтанка".

В пресс-службе комитета государственного экологического надзора Ленобласти уточнили, что официальных обращений от граждан не поступало, однако на место уже выехала экологическая милиция для обследования территории. Администрация Аннинского поселения подтвердила информацию о происшествии, отметив, что подобное наблюдается здесь впервые.

Специалисты выдвигают предварительную версию: причиной мора могло стать цветение сине-зеленых водорослей, которые выделяют токсины и приводят к нехватке кислорода в воде. Кроме того, прокуратура Ленобласти организовала собственную проверку инцидента с привлечением специалистов эконадзора.

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