Массовый мор рыбы произошел в Аннинском озере под Петербурго

Кадры массовой гибели рыбы в Аннинском озере Ломоносовского района Ленинградской области появились 8 июля. Мертвых особей прибило к берегам водоема, пишет "Фонтанка".
В пресс-службе комитета государственного экологического надзора Ленобласти уточнили, что официальных обращений от граждан не поступало, однако на место уже выехала экологическая милиция для обследования территории. Администрация Аннинского поселения подтвердила информацию о происшествии, отметив, что подобное наблюдается здесь впервые.
Специалисты выдвигают предварительную версию: причиной мора могло стать цветение сине-зеленых водорослей, которые выделяют токсины и приводят к нехватке кислорода в воде. Кроме того, прокуратура Ленобласти организовала собственную проверку инцидента с привлечением специалистов эконадзора.
Ранее мы сообщали, что в реку Нарва выпустили молодь атлантического лосося, выращенную на специализированном рыбоводном заводе.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все