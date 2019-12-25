Рогозин заявил, что оборудование российского сегмента МКС на 80% выработало ресурс

Глава "Роскосмоса" объяснил, сколько средств уйдет на создание новой орбитальной станции.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что оборудование российского сегмента Международной космической станции на 80% выработало ресурс. Такое заявление чиновник сделал во время общения с журналистами. Эксперт полагает, что на содержание объекта потребуется столько же средств, сколько уйдет на разработку отдельной национальной орбитальной станции.

Есть консенсус между правительством и "Роскосмосом" относительно того, что это необходимо. Это первое. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Рогозин напомнил, что российское правительство понимает, что требуются большие вложения на поддержание необходимого оборудования МКС в исправном состоянии. Эти деньги решено направить в период с 2025 по 2030 года на развертывание отдельной станции в космическом пространстве. Также специалисты доработают новый научно-энергетический модуль, который должен был быть отправлен на МКС. Его переработают для отправки в качестве базового модуля на новую орбитальную станцию. Объекту потребуется больше самостоятельности в вопросах ориентирования в пространстве, энергетики.

Рогозин: производство первого модуля национальной орбитальной станции завершат к 2025 году.

Фото: ТАСС

