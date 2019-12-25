Стало известно об украденном после взрывов в Чехии оружии

В Imex Group обратились в полицию после пропажи части вооружения.

Стало известно об украденном после взрывов на складах в чешской Врбетице оружии. Информацией об этом поделились журналисты пражского портала Mladá fronta DNES. Авторы материала заявили об исчезновении продукции по заявлению фирмы-арендатора помещений Imex Group. Пропало порядка тысячи ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 800 автоматов, 500 пулеметов, 100 пистолетов и других видов вооружения. В общей сложности ущерб составил около 100 млн крон (почти 4,7 млн долларов).

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Компания Imex Group обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Специалисты предположили, что оружие украли злоумышленники. Устанавливается возможная причастность третьих лиц в помощи организаторов взрывов попасть внутрь складских помещений. В феврале 2021 года полиция на 48 часов задерживала владельца фирмы Imex Group Петра Бернатика. В его доме прошли обыски.

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