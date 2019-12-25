Премьер Чехии призвал "успокоить разогретые эмоциями" отношения c РФ

Андрей Бабиш призвал не допустить включения Чехии в перечень недружественных для России стран.

Премьер-министр Чехии призвал "успокоить разогретые эмоциями" отношения c Россией. Такое заявление чиновник сделал в ответ местным депутатам в рамках собственного выступления перед представителями нижней палаты парламента. Андрей Бабиш напомнил, что Москва может включить Прагу в еще формирующийся кабмином и дипломатами список недружественных государств.

Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряженную атмосферу...Не знаю, мало ли вам этого. Наши дипломатические отношения с РФ находятся в кризисе. Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии

Глава правительства уверен, что реакция Чехии на подозрение российских спецслужб в организации взрывов в Вребитце в 2014 году была правильной. Он уточнил, что кабмин выступил от суверенного государства, а власти страны получили поддержку и солидарность от союзников по НАТО. При этом Бабиш назвал "ложью и дезинформацией" данные СМИ о том, что на территории складов хранились запрещенные международными соглашениями противопехотные мины.

В Чехии заявили о готовности России к обвинению во взрывах на складах.

Фото: Facebook/Andrej Babiš