Ян Бероун прокомментировал ведение пророссийской компании еще до официального объявления претензий Праги.

В Чехии заявили о готовности России к обвинению во взрывах на складах. Такое заявление сделал руководитель службы разведки страны Ян Бероун в интервью для журналистов из местного издания Hospodářské noviny. Эксперт уверен, что Москва располагала данными об участии представителей спецслужб РФ в ситуации, которая произошла в Вребитце в 2014 году. Специалист полагает, что дипломаты заранее распространили в информационном пространстве данные, ставящие под сомнение версию Праги.

Однозначно мы видим повышенную активность различных пророссийских социальных сетей, дезинформаций и искаженных интерпретаций фактов. Это было видно даже заблаговременно. Ян Бероун, глава службы разведки Чехии

Чешский генерал подчеркнул, что пророссийская кампания началась до того момента, как 17 апреля о причастности спецслужб России ко взрывам на складах объявили руководящие лица государства премьер-министр Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек.

Чешский генерал раскритиковал власти за обвинения в адрес России.

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