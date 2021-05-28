Евросоюз встревожен отказом Москвы принять рейсы из стран ЕС

В ЕС следят за развитием ситуации, чтобы принять конкретные меры.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз встревожен отказом Москвы принять рейсы из стран сообщества. Такое заявление он сделал 28 мая во время неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Лиссабоне.

"Вчера появились новости о препятствиях для взлета и посадки европейских самолетов в Москве, что было большим нарушением воздушного движения. Но мы до сих пор не знаем, является ли это частным случаем или общим шагом со стороны российских властей, чтобы заставить европейские самолеты пролетать над Белоруссией", - сказал он.

По его словам, некоторые самолеты не могли приземлиться и взлететь. Он считает, что за развитием ситуации нужно следить. Жозеп Боррель отметил, что это необходимо для принятия в будущем конкретных мер.

Он считает, что существует риск обострения отношений между Россией и Евросоюзом. Однако Жозеп Боррель не исключает того, что это могли быть два отдельных случая. По его словам, ЕС эти случаи сейчас изучает.

Видео: European Commission