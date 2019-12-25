В МИД РФ раскритиковали новую стратегию ЕС в отношении России

Мария Захарова отметила, что новая стратегия ЕС основана на трех базовых принципах.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении РФ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она отметила, что эта стратегия, которую подготовил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель к саммиту в Брюсселе 24-25 июня, будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.

У людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, Боррель заявил, что Евросоюз обязан продолжать оказывать давление на белорусские власти. По его словам, таким образом ЕС окажет поддержку гражданскому сообществу республики, при этом следует стараться избегать влияния на обычных граждан Белоруссии и независимые СМИ. По словам Борреля, такие меры смогут подтолкнуть к свободным и справедливым выборам в стране.

Ранее глава дипмиссии ЕС заявил, что результат диалога между Сербией и Косово станет для них пропуском в Евросоюз.

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