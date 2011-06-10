Захарова ответила на слова Борреля про омлет и яйца

Речь идет про санкции против Белоруссии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который в контексте обсуждений санкций против Белоруссии сказал, что омлет не сделаешь, не разбив яиц.

Об этом Боррель заявил во вторник, 8 июня, в Европарламенте. По его мнению, Евросоюз должен и дальше оказывать давление на белорусских властей, а также поддерживать гражданское общество. По его словам, санкции должны быть сфокусированы на Лукашенко и его окружении.

"Видимо, наши есовские партнеры решили во всем руководствоваться правилом: цель оправдывает средство, когда целым рядом столь дорогих ЕС принципам в случае необходимости можно и поступиться. Это касается и побочных эффектов санкций в отношении Минска", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД России ответила Боррелю, что если он хочет омлет, то пусть бьет свои яйца.

Видео: МИД России