Боррель: Результат диалога между Сербией и Косово станет для них пропуском в ЕС

Сербия и Косово начали очередной раунд переговоров по вступлению в Евросоюз.

Глава верховной дипломатии Жозеп Боррель заявил, что результат нормализации диалога на высоком уровне между Сербией и Косово станет для них пропуском в Евросоюз. Такое заявление спикер сделал во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, а также премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти.

Нам предстоят непростые переговоры. И здесь очень важно понять, что диалог между Белградом и Приштиной и его результаты станут пропуском в европейское будущее для обеих сторон. Без этого диалога экономический прогресс и процветание в регионе будут подорваны. Жозеп Боррель, глава верховной дипломатии ЕС

Эксперт подчеркнул, что ему приятно принимать участие в очередной встрече между представителями Белграда и Приштины в тот момент, когда в Бельгии американский президент Джо Байден обсуждает сотрудничество с Евросоюзом.

Захарова ответила на слова Борреля про омлет и яйца.

Видео: YouTube / KlanKosova