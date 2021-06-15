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Боррель: Результат диалога между Сербией и Косово станет для них пропуском в ЕС

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Сербия и Косово начали очередной раунд переговоров по вступлению в Евросоюз.

Глава верховной дипломатии Жозеп Боррель заявил, что результат нормализации диалога на высоком уровне между Сербией и Косово станет для них пропуском в Евросоюз. Такое заявление спикер сделал во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, а также  премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти.

Нам предстоят непростые переговоры. И здесь очень важно понять, что диалог между Белградом и Приштиной и его результаты станут пропуском в европейское будущее для обеих сторон. Без этого диалога экономический прогресс и процветание в регионе будут подорваны.

Жозеп Боррель, глава верховной дипломатии ЕС

Эксперт подчеркнул, что ему приятно принимать участие в очередной встрече между представителями Белграда и Приштины в тот момент, когда в Бельгии американский президент Джо Байден обсуждает сотрудничество с Евросоюзом.

Захарова ответила на слова Борреля про омлет и яйца.

Видео: YouTube / KlanKosova

Теги: евросоюз, жозеп боррель, косово, сербия
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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