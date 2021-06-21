США готовят новые санкции против России из-за ситуации с Навальным

Их могут применить в ближайшее время.

Белый дом анонсировал новые санкции в отношении РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет "РИА Новости".

Он также напомнил, что глава США Джо Байден ранее подписал указ, который облегчает введение новых ограничений против РФ по ряду аспектов.

Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального <...> Мы готовим еще один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле. Джейк Салливан, советник президента США

Напомним, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что американские власти продолжат ограничивать работу компаний и лиц, участвовавших в реализации "Северный поток-2". Он подчеркнул, что в США будут принимать меры, чтобы Россия не могла использовать газ для принуждения Украины или любой другой страны.

Ранее президент России Владимир Путин назвал бессмысленными новые санкции против СП-2.

Видео: Youtube/CNN International