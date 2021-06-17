Песков: США не предлагали обменять Навального на кого-либо

Он допустил, что такой обмен может состояться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе саммита глав США и РФ с американской стороны не поступало предложения обменять оппозиционера Алексея Навального на кого-либо. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Песков подчеркнул, такой обмен возможен, если в США смогут подтвердить, что Навальный является гражданином Соединенных Штатов и работает на спецслужбы данного государства.

Нет, такого разговора не было, и таких предложений не озвучивалось. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, официальный представитель Кремля заявил, что в ходе саммита глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не происходила сверка списков возможного обмена заключенными. По его словам, данная тема будет прорабатываться отдельно, в закрытом от общественности режиме.

Ранее Песков объяснил слова Путина про обсуждение Украины "мазком".

Видео: YouTube / Эхо Москвы