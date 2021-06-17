Песков: США не предлагали обменять Навального на кого-либо

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе саммита глав США и РФ с американской стороны не поступало предложения обменять оппозиционера Алексея Навального на кого-либо. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Песков подчеркнул, такой обмен возможен, если в США смогут подтвердить, что Навальный является гражданином Соединенных Штатов и работает на спецслужбы данного государства.
Нет, такого разговора не было, и таких предложений не озвучивалось.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Напомним, официальный представитель Кремля заявил, что в ходе саммита глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не происходила сверка списков возможного обмена заключенными. По его словам, данная тема будет прорабатываться отдельно, в закрытом от общественности режиме.
Ранее Песков объяснил слова Путина про обсуждение Украины "мазком".
Видео: YouTube / Эхо Москвы
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