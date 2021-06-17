Песков: Путин и Байден не сверяли списки для возможного обмена заключенными

Этот вопрос будет прорабатываться в непубличном режиме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе саммита глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не происходила сверка списков возможного обмена заключенными. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, данная тема будет прорабатываться отдельно, в закрытом от общественности режиме.

Сверкой списков никто [в ходе саммита] не занимался. Президенты ведут, как правило, рамочный разговор, концептуальный <…> Тема эта не любит публичности и должна дальше прорабатываться в полной тишине. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

По его словам, фамилии некоторых заключенных уже известны, с данными списками предстоит разобраться на рабочем уровне. Песков также подчеркнул, что Путин и Байден в ходе саммита не обсуждали сроки обмена заключенными.

Ранее Песков заявил, что саммит Владимира Путина с его американским коллегой можно оценить "скорее со знаком плюс". По его словам, в ходе переговоров стороны поняли, где есть возможность взаимодействовать друг с другом, а где ее пока нет.

Видео: YouTube / Эхо Москвы