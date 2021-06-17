Песков констатировал расхождения по Белоруссии у Путина и Байдена на саммите в Женеве

В Кремле считают, что по поводу ситуации с Белоруссией России и США не удастся сблизить позиции.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков констатировал расхождения по Белоруссии у Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве. Чиновник выступил в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По словам гостя программы, это естественно, что позиции РФ и США в вопросе Минска расходятся. При этом спикер подчеркнул, что этот вопрос не был приоритетным.

Тема Белоруссии была озвучена американской стороной, озвучена во всем хорошо известном ключе. Мы все знаем позицию американцев, здесь и проблематика самолета, они считают это недопустимым нарушением всего и вся. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

В Кремле заметили, что у России есть собственная позиция относительно экстренной посадки рейса в Минске. Песков заметил, что информацию о ситуации Путин получил из первых рук (от Александра Лукашенко). Российский чиновник заметил, что главе РФ "не с руки не доверять своему коллеге". Гость эфира заметил, что тема Белоруссии является одной из тех, по которым сблизить позиции сторонам не удастся.

В Кремле оценили итоги саммита Путина и Байдена.

Видео: YouTube / Эхо Москвы