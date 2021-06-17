Песков объяснил слова Путина про обсуждение Украины "мазком"

В Кремле пояснили слова президента РФ, сделанные им в Женеве на пресс-конференции после встречи с Джо Байденом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина про обсуждение Украины "мазком". Эксперт прокомментировал тему Киева, которая поднималась на встрече между российским и американским президентами в Женеве 16 июня. Чиновник отметил, что в этот вопрос стороны не углублялись, но он был обозначен в арсенале имеющихся проблем.

Про Украину "мазком" могу объяснить эти слова Владимира Путина: углубленного обсуждения украинских дел не было. Как проблема в арсенале вот этих завалов, которые у нас есть, она была обозначена, но детального проговора не последовало. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

В Кремле заметили, что тема возможного вступления Украины в НАТО - та, за которой Россия пристально следит. Песков заметил, что для Москвы ситуация будет "действительно красной линией". При этом чиновник не смог ответить на вопрос журналистов "Эха Москвы" о том, что именно говорили политики в рамках узкого общения. В расширенном составе вопрос потенциального присоединения Киева к Североатлантическому альянсу не поднимался.

Песков констатировал расхождения по Белоруссии у Путина и Байдена на саммите в Женеве.

Видео: YouTube / Эхо Москвы