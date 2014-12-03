Путин назвал бессмысленными новые санкции против "Северного потока - 2"

Он также отметил, что первая нитка газопровода построена.

Президент России Владимир Путин назвал бессмысленными новые санкции против газопровода "Северного потока - 2". Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, США было выгодно делать все необходимое, чтобы остановить строительство проекта. Однако в последнее время стало бессмысленным сопротивляться этому и вводить новые санкции.

Мы его уже достроили, первая нитка готова. Вроде как США отказались от этих санкций, но введут так, таким темпом и туда, куда посчитают нужным, абсолютно игнорируя интересы других участников международного общения. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин рассказал о предложении Зеленского поговорить о международной безопасности.

Видео: YouTube / Россия 24