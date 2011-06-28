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Путин рассказал о предложении Зеленского поговорить о международной безопасности

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По его словам, президентам двух соседних стран "всегда есть о чем поговорить".

Президент России Владимир Путин рассказал о предложении президента Украины Владимира Зеленского поговорить о международной безопасности. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, президентам двух соседних стран "всегда есть о чем поговорить". Путин отметил. что речь идет не только о законопроекте про "коренные народы" Украины. По его словам, на возможной двусторонней встече предстоит обсудить много накопившихся проблем.

Мне не очень понятно предложение поговорить о международной безопасности. Донбасс, может быть хотят с нами обсуждать. Но здесь глобальные вопросы, глобального характера.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин поделился мнением о возможности включения Украины в НАТО.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: владимир зеленский, владимир путин, переговоры, президент россии, президент украины
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 22:54

Разговор ни о чём , но как всегда Путин себя возвысел .

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