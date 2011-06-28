Путин рассказал о предложении Зеленского поговорить о международной безопасности

Президент России Владимир Путин рассказал о предложении президента Украины Владимира Зеленского поговорить о международной безопасности. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, президентам двух соседних стран "всегда есть о чем поговорить". Путин отметил. что речь идет не только о законопроекте про "коренные народы" Украины. По его словам, на возможной двусторонней встече предстоит обсудить много накопившихся проблем.
Мне не очень понятно предложение поговорить о международной безопасности. Донбасс, может быть хотят с нами обсуждать. Но здесь глобальные вопросы, глобального характера.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин поделился мнением о возможности включения Украины в НАТО.
Видео: YouTube / Россия 24
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Разговор ни о чём , но как всегда Путин себя возвысел .