Путин рассказал о предложении Зеленского поговорить о международной безопасности

По его словам, президентам двух соседних стран "всегда есть о чем поговорить".

Президент России Владимир Путин рассказал о предложении президента Украины Владимира Зеленского поговорить о международной безопасности. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, президентам двух соседних стран "всегда есть о чем поговорить". Путин отметил. что речь идет не только о законопроекте про "коренные народы" Украины. По его словам, на возможной двусторонней встече предстоит обсудить много накопившихся проблем.

Мне не очень понятно предложение поговорить о международной безопасности. Донбасс, может быть хотят с нами обсуждать. Но здесь глобальные вопросы, глобального характера. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин поделился мнением о возможности включения Украины в НАТО.

Видео: YouTube / Россия 24