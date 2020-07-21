Подросток сорвался со скалы во время фотосессии на Алтае

Тело мальчика до сих пор не нашли.

Трагический инцидент произошел в Чемальском районе. Подросток из Новосибирска сорвался в реку Катунь, когда фотографировал окрестности, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

В ведомстве уточнили, что 14-летний мальчик находился у Ороктойского моста. В какой-то момент он решил сделать фотографию, но оступился и упал с высоты в воду.

Сразу был организована поисковая операция. В ней участвуют спасатели МЧС, полицейские и волонтеры. На данный момент они обследовали 18 километров береговой линии и акватории водоема. Также поиски ведут в прибрежной зоне и зарослях.

Тело мальчика пока не обнаружили. Поисковые работы на реке продолжаются.

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Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай