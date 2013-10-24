Стоимость недельного тура с чартерным перелетом начинается от 20 тысяч рублей на человека.

Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что Nordwind запустила прямые авиарейсы из Петербурга в Горный Алтай. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стоимость билетов на соответствующий рейс начинается от 20 тысяч рублей на человека. В компании заявили, что загрузка первых рейсов составила 90 %. Известно, что полетами из Петербурга в республику Алтай используют суда Boeing 737 с вместимостью 189 мест. Полет длится около четырех часов.

Также Федеральное агенство по туризму отмечает, что при поддержке регионов туроператоры ANEX Tour и Pegas Touristic впервые начали реализовывать чартерные авиаперевозки в Хакасию и Алтай. Планируется, что стоимость путевки оставит около 19 тысяч.

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