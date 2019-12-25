Финский "Йокерит" в следующем сезоне КХЛ может перебраться в Петербург

Команда может проводить домашние матчи в Петербурге.

По информации службы новостей Финляндии, хоккейный клуб "Йокерит" в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги может перебраться в Петербург и проводить домашние матчи в Северной столице.

Руководство клуба пытается сделать все, чтобы игры предстоящего сезона проходили в Хельсинки, однако изучаются все варианты. Напомним, что китайский "Куньлунь" будет проводить домашние матчи в Подмосковье из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Остальные клубы пока не приняли окончательного решения.

Ранее мы писали, что Эндрю Альбиси ушел из команды баскетбольного "Зенита".

Фото: VK / @khl