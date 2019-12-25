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Финский "Йокерит" в следующем сезоне КХЛ может перебраться в Петербург
Вчера, 22:05
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smirenny

Финский "Йокерит" в следующем сезоне КХЛ может перебраться в Петербург

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Команда может проводить домашние матчи в Петербурге.

По информации службы новостей Финляндии, хоккейный клуб "Йокерит" в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги может перебраться в Петербург и проводить домашние матчи в Северной столице. 

Руководство клуба пытается сделать все, чтобы игры предстоящего сезона проходили в Хельсинки, однако изучаются все варианты. Напомним, что китайский "Куньлунь" будет проводить домашние матчи в Подмосковье из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Остальные клубы пока не приняли окончательного решения. 

Ранее мы писали, что Эндрю Альбиси ушел из команды баскетбольного "Зенита".

Фото: VK / @khl

Теги: йокерит, кхл
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей, Картина дня,

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