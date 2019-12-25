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Эндрю Альбиси ушел из команды баскетбольного "Зенита"
Сегодня, 14:10
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himif

Эндрю Альбиси ушел из команды баскетбольного "Зенита"

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В клубе игрок состоял с июня 2019 года.

Разыгрывающий Эндрю Альбиси ушел из баскетбольного клуба "Зенит". Как сообщила 20 июля пресс-служба команды, срок соглашения между клубом и игроком окончился, стороны решили не продлевать сотрудничество.

В клуб Альбиси пришел в июне 2019 года. С того момента баскетболист успел отыграть 12 матчей в Единой лиге, где набрал 6,2 очка, и 27 матчей в Евролиге с показателем в 6,6 очка.

Мы благодарим Эндрю за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере. Эндрю, спасибо за твои победные броски! Это было незабываемо!

пресс-служба БК "Зенит"

Также мы рассказывали, что Воронов перешел из "Зенита" в "Химки".

Фото: Баскетбольный клуб "Зенит" / "ВКонтакте"

Теги: баскетбол, зенит, эндрю альбиси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Баскетбол,

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