Воронов перешел из "Зенита" в "Химки"

За петербургскую команду игрок сыграл 119 матчей.

В пятницу, 17 июля, стало известно, что Евгений Воронов покидает баскетбольный "Зенит" и переходит в "Химки".

За петербургскую команду Воронов сыграл 119 матчей, в том числе 14 за минувший сезон. В пресс-службе клуба отметили, что игрок был настоящим капитаном не только на паркете, но и вне его.

Сам спортсмен говорит, что рад стать частью БК "Химки", а также отметил, что не раздумывал долго, когда главный тренер Римас Куртинайтис выразил желание видеть баскетболиста в составе.

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