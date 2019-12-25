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Воронов перешел из "Зенита" в "Химки"
Сегодня, 19:28
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smirenny

Воронов перешел из "Зенита" в "Химки"

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За петербургскую команду игрок сыграл 119 матчей.

В пятницу, 17 июля, стало известно, что Евгений Воронов покидает баскетбольный "Зенит" и переходит в "Химки".

За петербургскую команду Воронов сыграл 119 матчей, в том числе 14 за минувший сезон. В пресс-службе клуба отметили, что игрок был настоящим капитаном не только на паркете, но и вне его. 

Сам спортсмен говорит, что рад стать частью БК "Химки", а также отметил, что не раздумывал долго, когда главный тренер Римас Куртинайтис выразил желание видеть баскетболиста в составе. 

Ранее мы писали, что дети придумали, как получить автографы у игроков "Зенита" в Удельном парке.

Фото: pixabay

Теги: евгений воронов, зенит, химки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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