Дети придумали, как получить автографы у игроков "Зенита" в Удельном парке

Кержаков отметил, что так автограф у него еще не брали.

Игроки детской команды "Зенит U-10" придумали, как получить автографы футболистов из "взрослого" клуба. Ребята запустили радиоуправляемую машину на поле, где проходила тренировка. Видео было опубликовано в группе ФК "Зенит" "ВКонтакте".

В Удельном парке располагается тренировочная база сине-бело-голубых. Свои автографы для юных спортсменов оставили Михаил Кержаков и Алексей Сутормин.

Пользователи отметили, что видео выглядит постановочным.

Ранее стало известно, что гендиректора "Зенита" оштрафовали на 200 тысяч рублей за шутку про "Спартак".

Видео: vk.com/zenit