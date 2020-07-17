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Дети придумали, как получить автографы у игроков "Зенита" в Удельном парке

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Кержаков отметил, что так автограф у него еще не брали.

Игроки детской команды "Зенит U-10" придумали, как получить автографы футболистов из "взрослого" клуба. Ребята запустили радиоуправляемую машину на поле, где проходила тренировка. Видео было опубликовано в группе ФК "Зенит" "ВКонтакте". 

В Удельном парке располагается тренировочная база сине-бело-голубых. Свои автографы для юных спортсменов оставили Михаил Кержаков и Алексей Сутормин. 

Пользователи отметили, что видео выглядит постановочным. 

Ранее стало известно, что гендиректора "Зенита" оштрафовали на 200 тысяч рублей за шутку про "Спартак". 

Видео: vk.com/zenit

Теги: автограф, зенит, тренировочная база зенита, удельный парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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