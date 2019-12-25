Гендиректора "Зенита" оштрафовали на 200 тысяч рублей за шутку про "Спартак"

Также в адрес Александра Медведева вынесли замечание.

Российский футбольный союз по итогам заседания Комитета по этике оштрафовал генерального директора "Зенита" Александра Медведева за шутку про "Спартак". Также ему вынесли замечание. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, после победы над "Краснодаром", когда "Зенит" досрочно стал чемпионом России, в сети появилось видео. На нем нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба схватил своего коллегу по команде Сердара Азмуна и начал имитировать с ним половой акт. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак с удивлением смотрел на происходящее. В свою очередь защитник Бранислав Иванович отгонял Артема от иранца с помощью дезодоранта.

После этого инцидента генеральный директор "Зенита" Александр Медведев пошутил, что таким образом Дзюба намекал на то, что случится со "Спартаком" в полуфинале Кубка России 19 июля. Руководство красно-белых попросило Комитет по этике РФС дать оценку этому высказыванию. В результате Медведева оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что Лунев не выйдет на поле в кубковом матче против "Спартака".

Фото: fc-zenit.ru